LA BOE FERME UN GUICHET D'URGENCE POUR LES BANQUES FAUTE DE DEMANDE LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé vendredi qu'elle allait mettre fin à ses opérations hebdomadaires de refinancement à un et trois mois, un mécanisme d'urgence de fourniture de liquidité aux banques qui a perdu de son utilité avec le retour progressif à la normale des marchés. Face aux tensions financières liées à la crise du coronavirus, la banque centrale britannique avait relancé en mars cette Contingent Term Repo Facility (CTRF), qui n'était plus utilisée depuis 2012, afin d'assurer aux institutions financières un accès à des liquidités en échange de garanties. Les banques avaient emprunté un montant record de 11,1 milliards de livres (12,4 milliards d'euros) à trois mois le 26 mars mais la demande est quasi nulle depuis avril. La BoE a donc décidé de mettre un terme à ces opérations hebdomadaires "à la lumière des conditions de marchés plus stables et de leur utilisation récente". Les banques conserveront la possibilité de se fournir en liquidités à six mois et "les opérations de CTRF peuvent aussi être relancées rapidement à n'importe quel moment si les conditions de marchés le justifient", ajoute la BoE. (David Milliken, version française Marc Angrand)

