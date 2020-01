La BMW Série 2 Gran Coupé élue « plus belle voiture de l'année »

BMW a fait les choses en Gran ! Avec son modèle Série 2 Gran Coupé, le célèbre constructeur allemand met un terme à deux ans d'hégémonie française. L'élégant coupé remporte ainsi le seul scrutin où les internautes sont invités à faire leur choix en prenant en compte des critères liés à l'esthétisme et au design. Elle succède à la Peugeot 508 (élue en 2019), à l'Alpine A110 (2018), à l'Alfa Romeo Giulia (2017) et à la Renault Talisman (2016).Lire aussi Podium 2019, les meilleures citadines de l'annéeLa BMW Série 2 Gran Coupé devant la Peugeot e-208 et la nouvelle Mazda 3Avec plus de la moitié des suffrages (53,32 %), la BMW Série 2 Gran Coupé a su se démarquer par sa silhouette élancée dynamique qui reprend les codes stylistiques du coupé, à l'instar notamment des quatre portes à vitres sans encadrement. La silhouette large et ramassée témoigne du caractère résolument sportif de la BMW Série 2 Gran Coupé. Sa proue dynamique et la réinterprétation des codes de la marque lui confèrent un style très assuré. Sur les flancs, les lignes précisément tracées jouent avec l'ombre et la lumière pour souligner l'agilité et l'élégance qui caractérisent les coupés modernes BMW. La Peugeot e-208 (26,45 % des votes) et la nouvelle Mazda 3 (20,22 %) se placent respectivement en deuxième et troisième position. La Ford Puma, le Land Rover Defender et la Mercedes CLA coupé étaient également prétendantes au titre. Au...