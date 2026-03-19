La blessure malchanceuse de Noa Lang contre Liverpool
Aïe. Sorti à la mi-temps du huitième de finale perdu par son équipe contre Liverpool (0-4), le joueur de Galatasaray Noa Lang souffre au doigt . L’ailier s’est sectionné le pouce, resté coincé entre des panneaux publicitaires. L’international néerlandais a quitté Anfield sur civière, alors que des images circulant sur X montrent son doigt presque coupé. Une opération est déjà prévue.
🚑 Noa Lang quitte Anfield sur civière, et dans les vapes, après sa grave blessure au pouce. pic.twitter.com/xa69nM46od…
UL, avec QB à Anfield pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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