La blessure malchanceuse de Noa Lang contre Liverpool

Aïe. Sorti à la mi-temps du huitième de finale perdu par son équipe contre Liverpool (0-4), le joueur de Galatasaray Noa Lang souffre au doigt . L’ailier s’est sectionné le pouce, resté coincé entre des panneaux publicitaires. L’international néerlandais a quitté Anfield sur civière, alors que des images circulant sur X montrent son doigt presque coupé. Une opération est déjà prévue.

🚑 Noa Lang quitte Anfield sur civière, et dans les vapes, après sa grave blessure au pouce. pic.twitter.com/xa69nM46od…

UL, avec QB à Anfield pour SOFOOT.com