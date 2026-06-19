La blessure choquante d'Ismaël Koné

On joue la 51 e minute d’un Canada-Qatar déjà plié. 3-0, un but de Larin, deux Jo David, les Canucks à 11 contre 10. Bref, normalement, c’est tout droit. Sauf qu’après un corner qui ne donne rien, un acte va glacer tout le stade de Vancouver.

Auteur jusqu’ici d’une belle prestation, et salué à cet instant par les commentateurs, l’ancien a Ismaël Koné se fait sécher d’un tacle par derrière et à retardement du défenseur qatarien Assim Madibo. Faute, pas de doute, mais ce n’est pas là le problème : le milieu canadien se tient la cheville qui, comme on le devine à travers la chaussette, n’est plus dans la continuité du reste de la jambe . Le joueur de Sassuolo (passé par l’OM et Rennes) n’en revient pas, prenant tout doucement conscience de ce qui se passe.…

MR pour SOFOOT.com