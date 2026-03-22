La blague de Philippe Diallo sur le successeur de Deschamps

Taquin, ce Philippe. Dans une interview accordée au Figaro , Philippe Diallo, le président de la FFF, a évoqué le successeur de Didier Deschamps, dont le mandat à la tête de la sélection prendra fin après la Coupe du monde 2026. Celui-ci a assuré qu’il connaissait « le nom du futur sélectionneur » de l’équipe de France . « Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français », a rajouté Diallo avant d’expliquer que son identité sera révélée après le parcours des Bleus au Mondial.

« La vie réserve plein de surprises, vous savez »

De plus, en marge d’un événement FIFA à Paris, Diallo s’est permis une petite blague à ce sujet : « Je ne sais pas, vous verrez. La vie réserve plein de surprises, vous savez. » Le président de la FFF, qui affirme avoir reçu cinq candidatures d’entraîneurs français pour le poste , entretient avec cette sortie le suspense. Pourtant, un nom revient avec insistance, celui de Zinédine Zidane, qui ne s’est plus assis sur un banc depuis 2021. À son sujet, le patron de la FFF a lâché : « Je vous invite à nous retrouver à l’issue de la Coupe du monde. » …

TM pour SOFOOT.com