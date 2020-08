La blague belge du mois

À une semaine du début de la nouvelle saison, l'Assemblée générale de la Pro League a décidé que la D1A se jouera à 18 équipes, donnant ainsi raison à Waasland-Beveren. Une décision lourde de conséquences pour l'antichambre du foot belge, la D1B, puisque cette dernière va accueillir les U23 du FC Bruges et le Lierse Kempenzonen, pourtant treizième de D1 amateur la saison dernière. Une vaste blague qui n'a pas fini de faire parler.

Retour dix ans en arrière

Le 8 juillet, le calendrier de la D1A était dévoilé par la Pro League. Un championnat à 16 équipes, comme la saison dernière, ce malgré la procédure en référé lancée par le club de Waasland-Beveren, bien décidé à rester dans l'élite malgré sa dernière place au classement avant la mise sur pause du championnat suite au Covid-19. Mais ce vendredi, après plus d'un mois de laïus, de recours juridiques dans tous les sens et de déchirements sur la grand place publique, les clubs belges ont fait machine arrière lors de l'Assemblée générale de la Pro League. Ainsi, les Lions de Waasland-Beveren ont été sauvés de la descente et seront accompagnés par l'OH Louvain et le Beerschot dans une Jupiler Pro League qui passe à 18 écuries. Un retournement de situation qui met temporairement fin à un imbroglio confus dont le football belge ne sortira pas grandi.Cette blague a commencé en mars dernier, soit au moment où la Belgique a été l'un des premiers pays européens à mettre fin à ses compétitions domestiques, déclarant alors le FC Bruges champion et reléguant Waasland Beveren. Dans la foulée, le club waeslandien avait contesté cette décision devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), avant que, début juillet, l'Autorité belge de la concurrence (ABC) ne vienne confirmer qu'il était impossible de réintégrer le club en D1A. Mais six jours plus tard, nouveau rebondissement lorsque le CBAS a estimé que la plainte des Lions était bel et bien fondée. Une décision qui n'a dans un premier temps pas fait bouger le président du Racing Genk et boss de la Pro League, Peter Croonen, et l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi et président de la Fédération belge de football (RBFA), Mehdi Bayat, deux hommes qui ont répété leur envie de maintenir une D1A à seize membres. On Lire la suite de l'article sur SoFoot.com