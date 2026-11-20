La Birmanie estime "injuste" la décision de la CIJ sur le génocide des Rohingyas

Un réfugié rohingya brandit le drapeau national du Myanmar, dans un camp de Cox’s Bazar, au Bangladesh, le 20 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

La décision de la Cour internationale de justice (CIJ) reconnaissant le génocide commis par la Birmanie contre les Rohingyas a été qualifiée d'"injuste" vendredi par la porte-parole de la présidence du pays mais aussi critiquée par Pékin.

La veille, dans un jugement historique, la CIJ, plus haute juridiction de l'ONU, a statué depuis La Haye aux Pays-Bas que les autorités birmanes avaient commis un génocide contre la minorité musulmane des Rohingyas.

La CIJ a aussi ordonné que les réfugiés puissent être rapatriés en toute sécurité et bénéficier d'indemnisations.

Interrogée sur l'arrêt de la CIJ, la porte-parole Khaing Khaing Soe a répondu aux journalistes à Naypyidaw qu'il était "injuste".

"Malgré les efforts déployés de notre part, quand on examine le résultat, les 15 juges n'étaient pas tous d'accord avec la décision", a-t-elle déclaré, soulignant le vote de 9 voix contre 6. "Je dirais que c'est injuste", a-t-elle ajouté.

Critique de Pékin

Pékin a aussi critiqué vendredi cet arrêt, estimant qu'il "ne favorise pas" la résolution du conflit.

"La Chine s'inquiète de plusieurs problèmes, notamment que (la cour) outrepasse ses compétences et fasse une interprétation élargie des pratiques qui ne favorisent pas le règlement des différends", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d'une conférence de presse, répondant à une question sur ce jugement.

La Chine a conservé son soutien à la Birmanie après le coup d'État du dirigeant Min Aung Hlaing en 2021, qui a poussé au contraire les pays occidentaux à rompre avec le pays d'Asie du Sud-Est.

Plus d'un million de réfugiés rohingyas vivent dans des conditions précaires à la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie, depuis qu'ils ont fui la répression de l'armée birmane depuis 2017.

Dans l'immense camp de Cox's Bazar, à la frontière du Bangladesh et de la Birmanie, le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Khalilur Rahman, a exhorté le pouvoir birman à "ramener les Rohingyas chez eux".

"Le tribunal a ordonné à la Birmanie d'autoriser et de faciliter le retour volontaire, digne et en toute sécurité des Rohingyas déplacés par ses actes criminels", a souligné M. Rahman, qui est aussi ministre des Affaires étrangères du Bangladesh.

Le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Khalilur Rahman, s’adresse aux réfugiés rohingyas dans un camp à Cox’s Bazar, au Bangladesh, le 20 novembre 2026, appelant la Birmanie à se plier à la justice internationale et à faciliter leur rapatriement ( AFP / Salahuddin Ahmed )

Les décisions de la CIJ sont contraignantes et sans appel, mais le tribunal ne dispose d'aucun moyen pour faire appliquer ses arrêts.

"Je demande à la Birmanie de remplir ses obligations de bonne foi, de se conformer au droit international et de montrer qu'elle exécute les décisions de la Cour", a-t-il ajouté devant des milliers de réfugiés rohingyas.

"Un jugement écrit ne signifie pas la justice dans la vraie vie, il doit être suivi d'effet", a-t-il poursuivi.

Appel à financer l'aide humanitaire

M. Rahman a également insisté sur la nécessité de continuer à financer l'accueil des réfugiés.

"La communauté internationale (...) doit renforcer le financement de l'aide humanitaire destinée aux camps", a-t-il insisté, alors que l'ONU et les ONG peinent à compenser le retrait de l'aide américaine au développement décidée par Donald Trump.

"L'Histoire se souviendra que la route qui mène à votre pays s'est ouverte le 19 novembre 2026", a lancé à la foule le président de l'Assemblée générale des Nations unies.

Yuji Iwasawa, le président de la CIJ, a exposé jeudi des preuves accablantes des atrocités commises en 2017 par la Birmanie contre la minorité rohingya, majoritairement musulmane. Des centaines de milliers d'entre eux se sont enfuis au Bangladesh voisin.

Les forces de sécurité birmanes ont tué quelque 10.000 Rohingyas, perpétré des "violences sexuelles généralisées" à l'encontre des femmes et exercé une "violence extrême" sur les enfants, a précisé le juge.

La Birmanie a toujours rejeté les accusations de génocide et soutenu que la répression opérée par l'armée était justifiée face à l'insurrection des Rohingyas après une série d'attaques qui avaient coûté la vie à une dizaine de membres des forces de sécurité.

Vendredi, le vice-Premier ministre malaisien Ahmad Zahid Hamidi a pour sa part annoncé que son pays prévoyait de relocaliser 10.000 Rohingyas en Turquie. Mais la Malaisie a semblé revenir plus tard sur cette annonce, le post du vice-Premier ministre sur les réseaux sociaux ayant été supprimé.