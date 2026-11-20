La Birmanie a dénoncé vendredi une décision "injuste" au lendemain de l'arrêt historique de la Cour de justice internationale (CIJ) jugeant le pays coupable de génocide à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas.
C'est la première fois qu'un Etat est condamné pour violation de la Convention sur le génocide de 1948.
"Notre pays a été injustement accusé", a réagi un porte-parole du gouvernement birman lors d'une conférence de presse à Naypyitaw.
"Cette décision n'est pas une décision unanime, elle est injuste", a ajouté Khaing Khaing Soe.
La CIJ, qui avait été saisie en novembre 2019 par la Gambie, s'est prononcée jeudi à la majorité des 14 juges.
(Reuters, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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