La Birmanie a commis un génocide à l'encontre des Rohingyas, statue la CIJ

Une réfugiée rohingya rescapée d'un viol marche dans un camp à Cox's Bazar, au Bangladesh, le 17 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

La Birmanie a commis un génocide à l'encontre de sa minorité rohingya, a déclaré jeudi la Cour internationale de justice dans une décision historique, ordonnant que les réfugiés puissent regagner leur foyer en toute sécurité et prévoyant le versement d'indemnisations.

Pour la première fois en 80 ans d'existence, la plus haute juridiction des Nations unies a établi qu'un État a commis un génocide, un arrêt salué avec émotion par des victimes rohingyas.

"La République de l'Union de la Birmanie a commis un génocide à l'encontre du groupe rohingya dans le nord de l'État de Rakhine", a déclaré Yuji Iwasawa, président de la cour qui siège à La Haye.

À Cox's Bazar, devenu le plus grand camp de réfugiés au monde, des centaines de personnes ont suivi l'audience sur un écran géant. Nombre d'entre elles ont fondu en larmes à la lecture du verdict.

"Dieu soit loué", a réagi auprès de l'AFP Sayed Ullah, le chef du Conseil uni des Rohingyas réfugiés au Bangladesh.

"Je suis submergé par l'émotion", a confié Osman, un réfugié dont les parents ont été tués lors de la répression des autorités birmanes.

"Ce jugement prouve que nous ne mentions pas lorsque nous parlions de génocide", a-t-il ajouté, "mais ce n'est que la moitié de ce que nous voulions, nous n'aurons satisfait la totalité de nos demandes que lorsque nous pourrons retrouver notre pays dans la dignité".

Pendant trois heures, le président de la CIJ a exposé des preuves accablantes des atrocités commises par la Birmanie contre sa minorité rohingya, majoritairement musulmane, lors d'une répression brutale en 2017 qui a poussé près de 750.000 d'entre eux à fuir vers le Bangladesh voisin.

Les forces de sécurité birmanes ont tué quelque 10.000 rohingyas, perpétré des "violences sexuelles généralisées" à l'encontre des femmes et exercé une "violence extrême" sur les enfants, a précisé le juge.

Les villages rohingyas ont été "systématiquement détruits" et leurs habitants remplacés par des populations non rohingyas, a noté la CIJ, concluant que la "seule déduction raisonnable" était que la Birmanie avait l'intention de détruire cette population, un critère déterminant pour qualifier un génocide.

Un retour "en toute sécurité"

La cour a ordonné à la Birmanie de "permettre et faciliter le retour, en toute sécurité, volontaire et dans la dignité, vers leur lieu de résidence" des personnes ayant fui les violences.

Les juges ont également enjoint à la Birmanie d'enquêter sur toute personne soupçonnée d'avoir commis un génocide et de la sanctionner, tout en prévoyant des indemnisations dont le montant sera fixé ultérieurement.

"Cette décision historique souligne l'impératif de justice pour les victimes et la nécessité de respecter le droit international", a déclaré un porte-parole de l'Union européenne dans un communiqué.

Pour le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, "ce jugement doit marquer un tournant pour que justice soit rendue aux Rohingyas".

La réaction américaine traduit en revanche l'embarras de Washington, qui a reconnu en 2022 que des membres de l'armée birmane avaient commis un génocide et des crimes contre l'humanité contre les Rohingyas, mais qui dénonce la politisation de la CIJ devant laquelle l'Afrique du Sud accuse Israël d'avoir commis un génocide dans la bande de Gaza.

"Il est primordial d'interpréter correctement la Convention sur le génocide, tout comme il est essentiel d'empêcher la politisation de la CIJ", a dit à l'AFP un responsable du département d'État sous couvert d'anonymat.

Bien que les décisions de la CIJ soient contraignantes et sans appel, la cour ne dispose d'aucun moyen pour faire appliquer ses verdicts. Il reste donc à voir si les dirigeants birmans se conformeront à ces injonctions.

Toutefois, cette décision devrait accroître la pression internationale sur son dirigeant, Min Aung Hlaing.

Carte montrant les camps de réfugiés de la communauté Rohingya au Bangladesh, selon les données du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) au 31 octobre 2026 ( AFP / Janis LATVELS )

Ce dernier commandait l'armée lors de la répression contre les Rohingyas, avant de renverser le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi lors d'un coup d'État en 2021.

Cette année, il est devenu président après des élections contestées par des organisations de défense de la démocratie. Depuis, il cherche à revenir sur la scène diplomatique.

Cet arrêt historique de la Cour internationale de justice était suivi de près car la juridiction doit également s'exprimer dans une autre affaire, portée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël d'avoir commis un génocide à l'encontre de la population palestinienne de la bande de Gaza.

Cette décision constitue "un précédent important pour les victimes de génocide et d’autres crimes graves, partout dans le monde, dans leur propre quête de justice", a déclaré Maria Elena Vignoli de Human Rights Watch.

L'affaire a été portée en 2019 devant la CIJ par la Gambie. Selon ce pays africain musulman, la répression exercée par la Birmanie à l'encontre des Rohingyas constitue une violation de la Convention des Nations unies de 1948 sur le génocide.

Le président de la CIJ Yuji Iwasawa à La Haye le 19 novembre 2026, aux Pays-Bas ( ANP / Jeroen Jumelet )

"Cette victoire appartient aux Rohingyas. Ils ont survécu. Ils ont témoigné", a confié le ministre de la Justice gambien, Dawda Jallow, devant les journalistes au Palais de la Paix à La Haye, où siège la CIJ.

Le président gambien Adama Barrow a de son côté salué un "jour historique pour la justice internationale".

La Birmanie a toujours rejeté les accusations de génocide et soutenu que la répression opérée par l'armée était justifiée face à l'insurrection des Rohingyas après une série d'attaques qui avaient coûté la vie à une dizaine de membres des forces de sécurité.

La Birmanie n'a pas immédiatement réagi à l'arrêt de la cour de La Haye.

Un militant rohingya à Rangoun s'est déclaré "très satisfait" de cette décision, tout en exprimant sa crainte de possibles représailles contre la communauté restée en Birmanie.

"Tout le monde aspire à vivre en paix. Nous voulons que le monde empêche tout génocide ici", a ajouté le militant, sous couvert d'anonymat.