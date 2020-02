La bière Corona, victime collatérale du coronavirus ?

Son fabriquant, AB InBev, prédit un premier trimestre difficile à cause de l'épidémie.

La bière Corona est fabriquée par le groupe belgo-brésilien AB InBev. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Alors que l' épidémie de coronavirus continue à se propager, les premières répercussions se font sentir pour les entreprises. Outre l'impact d'une baisse de la demande sur les marchés asiatiques, certaines marques commencent à souffrir de leur association à la maladie. C'est notamment le cas de la bière mexicaine Corona, produite par le groupe AB InBev. "L'épidémie a fait chuter la demande en Chine", a constaté le groupe belgo-brésilien, expliquant que ses bières avaient été boudées au Nouvel an chinois , qui coïncidait avec le début de la découverte de la maladie.

En outre, un sondage YouGov, relayé par BFMTV , révèle que l a popularité de la bière est en chute libre aux États-Unis . Alors que près de 80% des Américains en avaient une image positive fin 2019, cette part n'était plus que de 50% en février, début de la médiatisation de l'épidémie dans le pays, même s'il n'y a aucun lien entre la bière, qui tire son nom de la couronne solaire, corona en espagnol, et le virus, nommé ainsi car ses agents infectieux ont une forme de couronne lorsqu'ils sont observés au microscope électronique.

Une hausse du bénéfice d'exploitation prévue

Néanmoins, malgré un premier trimestre annoncé comme difficile à cause de l'épidémie, le numéro un mondial de la bière prévoit une hausse de son bénéfice d'exploitation entre 2 et 5% en 2020. " Au cours du premier trimestre, nous nous attendons à un déclin du bénéfice d'exploitation (EBITDA) d'environ 10% étant donné l'impact du coronavirus sur nos résultats , ainsi que la comparaison difficile" avec le bon trimestre 2019, particulièrement au Brésil, a prévenu le brasseur jeudi 27 février. Le groupe AB InBev a également pris quelques précautions en annonçant ses prévisions pour l'année en cours : "Elles reflètent notre évaluation actuelle de la portée et de l'ampleur du coronavirus, ce qui peut évoluer".

En 2019, si le bénéfice net du groupe s'est établi à 8,086 milliards de dollars, en hausse de 29% comparé à l'année précédente, le poids de sa dette reste énorme. Elle s'élevait à 95,5 milliards de dollars au 31 décembre 2019, contre 104,2 milliards fin 2018. " Notre performance en 2019 est bien en deçà de nos attentes et nous ne sommes pas satisfaits de nos résultats", a commenté le groupe dans un communiqué.

Les autres produits à succès du brasseur sont la Stella Artois, la Budweiser et la Jupiler, très appréciée des Belges.