information fournie par So Foot • 22/03/2023 à 17:56

La Biélorussie en sortie de ban

Samedi prochain, la Nati affronte la Biélorussie. Alors que le CIO a exclu les athlètes biélorusses de la plupart des compétitions internationales, comme les Russes, le football a décidé de se montrer plus tolérant envers le régime d’Alexandre Loukachenko, le petit frère de Poutine.

Les instances sportives sont actuellement en train de se déchirer autour du retour ou non des athlètes russes ou biélorusses dans les stades ou les gymnases. En France, la question a pris une tournure extrêmement symbolique, avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en ligne de mire. Dans le petit monde du ballon rond, il ne fait guère de mystère pour personne que Gianni Infantino souhaiterait revoir rapidement sur les pelouses les crampons de son grand ami Poutine. La confédération asiatique serait prête à les accueillir, si l’UEFA et certains de ses membres continuent de faire la fine bouche. Toutefois, le foot européen ne s’avère pas si intransigeant qu’il le laisse paraître.

L’UEFA a considéré que la Biélorussie n’était pas un pays belligérant, malgré le fait que le pays sert de base de repli aux troupes d’invasion russes.…

Propos de Jean-Baptiste Guégan recueillis par NKM.

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com