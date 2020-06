La Berrichonne, nouvelle poupée russe ?

Après six mois de recherches et le refus d'une première offre déposée par Ravy Truchot, propriétaire du Thonon Évian Grand Genève FC et du FC Miami City, la Berrichonne de Châteauroux vit une période post-confinement agitée et a reçu il y a peu une seconde offre de reprise. Selon nos informations, l'homme caché derrière elle serait Anton Zingarevich, ancien propriétaire de Reading, aidé par un certain Vadim Vasyliev. Décryptage.



"Peut-être que j'ai la lèpre, je ne sais pas..."

"Peut-être que j'ai la lèpre, je ne sais pas..."

Ça commence par un hameçon, lancé au milieu du mois de janvier dernier, par le président de la Berrichonne de Châteauroux, Thierry Schoen. Quelques semaines plus tôt, celui qui est aux commandes du club depuis le 20 décembre 2013 a décidé de profiter d'une assemblée générale de la SASP pour cogner fort : décision est prise de réduire le capital de l'entreprise, gérée par une trentaine d'actionnaires. ", souffle Schoen dans un entretien donné au" Pourquoi maintenant ? Réponse simple : depuis quelques années, "", la faute à un déficit en exploitation qui oscille entre 1,5 et 2 millions d'euros chaque saison. "", précise sur le coup Thierry Schoen, avant d'avertir : "" Six mois plus tard, une éternité dans le foot, les choses ont basculé.Ces six mois auront déjà suffi à faire sauter la bonne entente de façade entre les différents actionnaires de la Berrichonne