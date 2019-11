La BeNeLigue, mariage de raison ou réelle passion ?

Dans les cartons depuis plus de 20 ans, le projet de fusion entre la Ligue néerlandaise (Eredivisie) et sa consœur belge (Jupiler Pro League) a été ardemment relancé au cours des dernières semaines. Mais si cette BeNeLigue n'avait jamais connu un stade aussi avancé, les points d'interrogation et les divergences d'opinion restent nombreux.

Une chimère à deux têtes

" Le 22 octobre, juste avant de recevoir le PSG en Ligue des champions, c'est une petite bombe qu'a lancée le président du FC Bruges Bart Verhaeghe au quotidien. Une ligue commune entre les meilleurs clubs néerlandais et belges d'ici trois ans, vraiment ? Au Plat Pays et dans celui des tulipes, toutefois, la nouvelle n'a pas fait ciller grand-monde : cela fait presque 25 ans que le projet ressort régulièrement des cartons, sans que rien ne se concrétise. Cependant, face à la menace d'une réforme de la C1 qui pourrait mettre hors jeu les deux championnats, le G5 belge (FC Bruges, Genk, La Gantoise, Anderlecht, Standard de Liège) et le G6 néerlandais (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ Alkmaar, Utrecht, Vitesse Arnhem) ont récemment réactivé la piste. Avec pour ambition de devenir le "" et d'obtenir une place qualificative automatique pour la prochaine C1. Problème : de nombreux paramètres complexifient l'équation, laissant encore pléthore de questions en suspens.À l'origine du projet il y a 22 ans, un homme : le manager d'Anderlecht Michel Verschueren, déjà conscient de l'écart sportif et économique avec les gros championnats. Belle idée, mais infaisable à réaliser, lui avait-on répliqué. Une douche froide équivalente à celle que les Pays-Bas lui ont réservée, eux qui n'ont jamais été convaincus de la plus-value que pourrait leur apporter leur voisin. Mais depuis, la donne a changé. Vers la fin de la décennie 2000, Ajax, PSV et Feyenoord ont amorcé leur déclin et l'Eredivisie, ultradépendante de son trio, a coulé avec. Au point de trébucher