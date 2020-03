La belle vie de Steve Flémardo

Steve Flémardo est le chef des ultras du RienBranler FC. Portrait d'un gars qui vit plutôt bien le confinement. Et ça se passe principalement sur le canapé, évidemment.

Les pizza hawaïennes et les stickers sur les frigidaires du Franprix

La France ne sort plus de chez elle depuis bientôt deux semaines, et ce n'est pas près de s'arrêter. À l'heure d'annoncer le confinement, le président de la République avait invité les Français à surmonter cette période en réfléchissant à l'importance du sens des choses. "", disait-il. L'essentiel ? Pour Steve Flémardo, c'est une mentalité, une passion, un groupe ultra : le RienBranler FC.Steve Flémardo a mis son réveil à 13h pour être certain d'être levé à temps pour ne pas nous recevoir chez lui. Son studio du quartier Berriat, à Grenoble, c'est aussi le local du groupe qui revendique un noyau dur d'une dizaine de potes à "Gre" et plusieurs milliers de sympathisants en France, de plus en plus nombreux depuis le début du confinement.Le balcon de l'appartement offre une vue imprenable sur le Franprix. "", dit-il sans regret en écrasant sa première clope de la journée. Steve Flémardo souligne malgré tout son attachement au rayon surgelés du magasin. D'ailleurs, les frigidaires ont été décorés des stickers du RienBranler FC par ses soins. Mais résumer les valeurs de son groupe à une alimentation uniforme et déséquilibrée serait trop réducteur.Le RienBranler FC, c'est un mode de vie qui consiste à passer le plus clair de son temps sur son canapé. "", détaille le Grenoblois, habitué des travées du Stade des Alpes même s'il ne connaît pas les noms des joueurs actuels du GF38. D'ailleurs, son joueur de foot préféré est Moussa Sissoko. La raison ? "Les Feux de l'amour