information fournie par So Foot • 17/04/2023 à 13:46

La belle performance de Robben sur le marathon de Rotterdam

Iron Robben.

Retraité depuis juillet 2021 et la fin de son aventure au FC Groningen, Arjen Robben se maintient en forme. L’ancien international néerlandais (96 sélections) a participé ce dimanche au marathon de Rotterdam. À 39 ans, l’illustre ailier a coupé la ligne après 2h58’33” d’effort, soit près d’une heure après le vainqueur belgo-somalien, Bashir Abdi (2h03’47”). Avec une moyenne de 4’23 par kilomètre, Robben a tout de même amélioré son temps sur la distance. Il avait bouclé cette même course l’an passé en 3h13’57”. « Je suis vraiment cassé, mais je l’ai fait. Je voulais descendre sous les trois heures et j’ai réussi, a réagi l’ancien vainqueur de la Ligue des champions 2013 au micro de RTV Rijnmond . Au niveau des performances sportives que j’ai accomplies, je place certainement ceci en bonne place. C’est presque aussi beau que de gagner un grand titre en football. Cela libère tellement d’émotions, il y a tellement d’entraînements pour arriver à cette performance. Croyez-moi : pour un petit sprinteur comme moi, une telle distance c’est vraiment très long ! » …

MH pour SOFOOT.com