La belle initiative de cinq clubs écossais

Tout le monde joue !

Prévue en Homeless World Cup, la Coupe du monde des sans-abri, du 8 au 15 juillet prochains à Sacramento, en Californie, l’Ukraine a reçu un joli coup de main. Cinq clubs écossais, à savoir Aberdeen, le Celtic, les Hearts, Hibernian et les Rangers, ont proposé de payer les frais de déplacement de la sélection – en collaboration avec la Fondation de la Coupe du monde des sans-abri. Mel Young, cofondateur et président de ce Mondial, a exprimé sa reconnaissance à ces institutions qui « n’ont pas hésité » et « fait de ce rêve une réalité pour les joueurs qui représenteront l’Ukraine sur la scène internationale ». …

