La belle iniative des joueurs congolais face au conflit qui secoue leur pays

Parrainée par le Lorientais Gédéon Kalulu, l’association « Je joue pour le Congo » se donne pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur le « génocide en cours au Congo » et de venir en aide aux victimes. Concrètement, plus de 50 joueurs originaires de République Démocratique du Congo seront mobilisés ce week-end. Chacun d’entre eux donnera 500 euros à une cagnotte commune destinée aux associations humanitaires présentes dans l’est du pays. Cette action fait suite à la prise de position des Léopards à la CAN 2023, qui s’étaient opposés au conflit dévastateur en cours dans la région du Nord-Kivu.

La plupart des joueurs mobilisés évoluent au sein de clubs européens. Parmi eux, de nombreux joueurs de Ligue 1 comme Jordan Lotomba, Jean-Victor Makengo ou Samuel Moutoussamy. Sur le site de l’association, on peut notamment lire : « Ensemble, en centralisant nos forces et notre détermination, nous pouvons faire une différence significative et contribuer à bâtir un avenir meilleur pour nos frères et sœurs victimes de ces crises. » En RDC, la guerre opposant l’armée congolaise au groupe M23, soutenu par le Rwanda et l’Ouganda, a déjà entraîné la mort et le déplacement de millions de personnes.…

VD pour SOFOOT.com