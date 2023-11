La belle boulette d’un gardien en Serie D

Moment de solitude.

Lors d’une rencontre de Serie D entre Matese et Avezzano ce week-end (0-1), un fait de jeu assez singulier a fait sortir ce duel du groupe F de l’anonymat. À la 93 e de jeu et alors que le score est toujours de 0-0, le numéro 21 d’Avezzano tente un centre et espère trouver le crâne de son attaquant, mais ce dernier chute dans la surface, ce qui permet au gardien adverse de capter la balle tranquillement. Sauf qu’à ce moment, son défenseur le percute. Jusque-là, rien d’extraordinaire, le portier de Matese reste au sol et peine à se remettre du choc, mais après quelques secondes, il relâche le cuir pensant, à tort, que l’arbitre a sifflé faute. Le buteur d’Avezzano lui chipe le ballon et va inscrire le but de la victoire, tandis que le gardien, qui porte un magnifique survêt, ne comprend pas ce qu’il lui arrive.…

TM pour SOFOOT.com