La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'Onu
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 03:52

La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré mardi le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prevot, emboîtant notamment le pas de la France et de la Grande-Bretagne qui ont annoncé des décisions similaires.

Via le réseau social X, le chef de la diplomatie belge a fait savoir que "des sanctions fermes" étaient prises à l'égard du gouvernement israélien.

"Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé", a-t-il également écrit.

(Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
