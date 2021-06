La Belgique tient son rang et éjecte la Finlande de l'Euro

Solide en première période mais nettement dépassée après la pause, la Finlande a fini par plier sous les assauts belges (2-0) et doit dire ciao à l'Euro.

Finlande 0-2 Belgique

Le diable est dans les détails

C'est une jolie histoire, qui pouvait difficilement finir bien. La Finlande pouvait déjà se féliciter de sa première participation à un Euro cette année. Elle aura même pu un temps rêver éveillée de huitièmes de finale qui lui étaient à portée de mains. Un doux songe que la Belgique a brisé sans pitié, en ramenant brutalement les Finnois à la réalité. Pas toujours brillants mais réalistes en seconde période, les Diables Rouges se sont autoritairement octroyés la première place du groupe B, en enquillant un 3e succès en autant de matchs.Déjà qualifiée, la Belgique décide de se faire plaisir en alignant un milieu tendance offensive dans son 3-4-3 encore porté vers l'avant. Le script semble dès lors écrit d'avance: la Finlande va fermer sa serrure à double tour, balancer les clés aux oubliettes et essayer de braquer la maison adverse, quand les Belges auront relâché leur attention. Sauf que l'affaire prend une tournure plus contrastée qu'attendue, alors que lestentent souvent de construire proprement au sol, en exploitant les montées généreuses de leurs latéraux. L'intention est louable, mais c'est encore la Belgique qui est la plus proche de péter le coffre-fort adverse. Notamment quand Lukaku élimine Arajuuri d'un crochet extérieur, fonce dans l'axe comme un train en marche, mais foire sa passe pour un Hazard pourtant parfaitement esseulé. Un premier avertissement pour la Finlande, qui commence doucement mais surement à monter en température. Doku, d'un tir sec dans la surface, doit forcer Hradecky à se détendre sur sa droite avant la pause, quand De Bruyne est de plus en plus souverain dans l'entrejeu. De bon augure pour les Diables Lire la suite de l'article sur SoFoot.com