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La Belgique se positionne contre Gianni Infantino
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 13:46
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La Belgique se positionne contre Gianni Infantino

La Belgique se positionne contre Gianni Infantino

Quelle était la goutte d’huile qui a fait déborder la friteuse ? En tout cas, la fédération belge de football a certainement ses bonnes raisons pour ne pas soutenir Gianni Infantino à sa campagne de réélection à la FIFA. Dans un communiqué publié ce lundi, l’instance a en effet annoncé qu’elle ne « peut pas soutenir » l’actuel président.

La fédération justifie son positionnement au vu du récent projet de privatisation de la Coupe du monde, qui a « soulevé de nombreuses interrogations sur la transparence et la gouvernance » de la FIFA. D’autant plus que la RBFA affirme « rester proche » de l’UEFA, lancée dans une guerre ouverte contre son homologue international.…

ABS pour SOFOOT.com

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