La Belgique se positionne contre Gianni Infantino
Quelle était la goutte d’huile qui a fait déborder la friteuse ? En tout cas, la fédération belge de football a certainement ses bonnes raisons pour ne pas soutenir Gianni Infantino à sa campagne de réélection à la FIFA. Dans un communiqué publié ce lundi, l’instance a en effet annoncé qu’elle ne « peut pas soutenir » l’actuel président.
La fédération justifie son positionnement au vu du récent projet de privatisation de la Coupe du monde, qui a « soulevé de nombreuses interrogations sur la transparence et la gouvernance » de la FIFA. D’autant plus que la RBFA affirme « rester proche » de l’UEFA, lancée dans une guerre ouverte contre son homologue international.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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