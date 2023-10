information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 23:17

La Belgique se fait peur, mais se qualifie pour l’Euro

Autriche 2-3 Belgique

Buts : Laimer (71 e ) et Sabitzer (83 e ) pour l’Autriche // Lukebakio (12 e et 55 e ) et Lukaku (58 e ) pour les Diables

Expulsion : Onana (79 e ) …

MD pour SOFOOT.com