La Belgique ramène l’Italie dans sa déprime

Italie 0-2 Belgique

Buts : Godts (20 e ), Lukebakio (69 e )

Nouveau sélectionneur, même résultat. L’Italie a ouvert le cycle Roberto Mancini par une défaite à domicile contre la Belgique (0-2). La Nazionale a beaucoup souffert en première période, et Gianluigi Donnarumma a sauvé la patrie en sortant une parade au sol face à Charles De Keletaere (7 e ) ou en s’opposant à la tête de Mika Godts (28 e ). La recrue du PSG a tout de même trouvé la faille : il est entré dans la surface comme un couteau chaud dans du beurre et a tranquillement ouvert le score du droit (0-1, 20 e ) .…

QB pour SOFOOT.com