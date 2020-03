Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Belgique débloque un milliard d'euros pour ses hôpitaux Reuters • 20/03/2020 à 15:03









LA BELGIQUE DÉBLOQUE UN MILLIARD D'EUROS POUR SES HÔPITAUX BRUXELLES (Reuters) - Le gouvernement belge a annoncé vendredi qu'il aller débloquer un milliard d'euros pour aider les hôpitaux à faire face à l'afflux de patients touchés par le nouveau coronavirus. La situation va devenir "extrêmement intense" ces prochains jours dans les services de santé, explique le nouveau gouvernement fédéral. D'après les données fournies par le ministère de la Santé, la Belgique dispose actuellement d'une capacité de 1.900 lits. Priorité sera donnée aux mesures concernant la santé mais la Belgique devra aussi faire face à la crise économique, a précisé la Première ministre Sophie Wilmes lors d'une conférence de presse. En première estimation, les mesures d'urgence de soutien à l'économie coûteront jusqu'à 10 milliards d'euros au gouvernement fédéral, a dit le ministre du Budget, David Clarinval. La Belgique a enregistré jeudi seize décès supplémentaires, portant le bilan total à 37 morts depuis l'apparition du coronavirus. Le nombre de cas confirmés atteint les 2.257 patients infectés. La Belgique est entrée mercredi en confinement. (Marine Strauss; version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

