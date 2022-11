La Belgique a joué à rien

Trimbalée dans tous les sens par un Canada séduisant, la Belgique n'a pas répondu aux interrogations qui l'entourent depuis plusieurs semaines. De quoi donner des maux de crâne à Roberto Martínez, qui va devoir repenser sa recette avant de se coltiner le Maroc et la Croatie sur les huit prochains jours.

Les trois points, et puis c'est tout

Une sortie de piste en quart de finale du dernier Euro, plusieurs prestations inquiétantes ces derniers mois (deux revers contre les Pays-Bas, et un autre en amical la semaine passée contre l'Égypte), une défense vieillissante qui pose question et un Romelu Lukaku toujours boiteux : les Diables Rouges entraient dans leur Mondial ce mercredi avec mille questions en tête. Roberto Martínez avait aussi une obligation : celle de s'imposer, pour prendre déjà la tête du groupe F, face à un Canada dont la hype n'a fait que grandir ces derniers mois, et surtout, pour s'éviter l'état d'urgence comptable dans lequel sont déjà placées l'Argentine et l'Allemagne. La mission principale a été cochée, grâce à une jolie réalisation de Michy Batshuayi en fin de premier acte, mais le contenu global des 90 minutes n'a convaincu personne, et la Belgique sait déjà qu'elle devra en proposer davantage pour faire sourciller consécutivement le Maroc puis la Croatie sur les huit prochains jours.Il suffisait de voir les joues rougies de Kevin De Bruyne dès les premières minutes du match, poussant une gueulante envers ses coéquipiers, pour comprendre que la sérénité n'était pas le maître-mot de la soirée côté belge. Le 1-0 à la pause ne doit d'ailleurs pas faire oublier l'apathie servie par la troupe de Martínez (14 tirs concédés en première période !), qui a parfois flanché face aux débordements de Buchanan, a été surprise par la magie d'Eustáquio, et a surtout compté sur la soirée ratée de David. Avec ballon, la paire Tielemans-Witsel a coulé au milieu, Carrasco n'a pas existé et Hazard n'a toujours pas retrouvé ses jambes d'antan. Et les Belges eux-mêmes le savent mieux que quiconque., a d'abord poussé Thibaut Courtois au micro de TF1.