La Beaujoire ne réussit pas à Nantes cette saison

La Beaujoire ne réussit pas à Nantes cette saison

À défaut d’être premier en championnat. Cette saison, le FC Nantes compte 9 défaites en 13 rencontres disputées à la Beaujoire, dont la dernière en date ce samedi face à Angers (0-1), ce qui en fait l’équipe avec le plus haut ratio de défaites du Top 5 européen selon Opta.

69 - Plus hauts ratios de défaite à domicile dans le Top 5 européen en 2025/26 : 69.2% - FC Nantes (9/13) 64.3% - Pise (9/14) 62.5% - Wolverhampton (10/16) Cuicuits ? #FCNSCO pic.twitter.com/f1WH4h6KD1…

LB pour SOFOOT.com