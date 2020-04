Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE va mieux rémunérer les banques qui prêtent, les taux directeurs inchangés Reuters • 30/04/2020 à 14:27









LA BCE VA MIEUX RÉMUNÉRER LES BANQUES QUI PRÊTENT, LES TAUX DIRECTEURS INCHANGÉS par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi qu'elle allait rémunérer encore mieux les banques qui lui empruntent des liquidités mais elle a laissé les grandes lignes de sa politique monétaire inchangées après les mesures exceptionnelles annoncées ces dernières semaines face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Elle a réaffirmé son intention d'acheter pour 1.100 milliards d'euros d'actifs cette année et redit qu'elle pourrait faire plus en cas de besoin. La seule nouveauté du jour consiste en une amélioration de la rémunération des banques qui lui empruntent des liquidités à long terme afin de favoriser le crédit, le taux d'intérêt des opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO) passant à -1% pour les liquidités consacrées à des prêts aux entreprises et aux ménages. L'institution a aussi lancé un nouveau dispositif de prêt aux banques, les "opérations de refinancement à long terme d'urgence pandémique" ou PELTRO. Mais ses principaux programmes d'achats d'actifs restent inchangés, y compris le "programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP) lancé en mars. "Le Conseil des gouverneurs reste prêt à augmenter la taille du PEPP et à ajuster sa composition autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire", assure le communiqué. Les taux d'intérêt directeurs, eux, sont inchangés, comme attendu: le taux de refinancement reste fixé à zéro, le taux de la facilité de dépôt à -0,50% et le taux de prêt marginal à 0,25%. Les Bourses européennes ont creusé leurs pertes après ces annonces et l'indice Stoxx 600 perdait près de 0,6% vers 12h10 GMT alors qu'il cédait moins de 0,4% juste avant. Le secteur bancaire de la zone euro, lui, chutait de plus de 4%. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans creusait ses pertes et cédait près de cinq points de base à -0,531%. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tiendra à 12h30 GMT une conférence de presse en ligne pour commenter ces décisions. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

