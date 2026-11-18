Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) devraient débattre le 25 novembre d'une hausse des réserves obligatoires des banques commerciales de la zone euro, ont rapporté à Reuters quatre sources, ce qui permettrait à l'institution de Francfort de retirer une partie des liquidités du système financier.

Une telle mesure devrait également inciter les banques commerciales à réduire les montants qu'elles déposent sur des comptes rémunérés par la BCE, ce qui ferait baisser la charge d'intérêts de l'institution de Francfort.

Cette mesure, qui sera débattue lors de la réunion du Conseil des gouverneurs, portera à 2%, contre 1% actuellement, la part des liquidités que les établissements de crédit doivent conserver sur un compte non rémunéré, calculée sur la base des dépôts et autres engagements à court terme, ont précisé ces sources proches des discussions.

Elles ont ajouté qu'une décision en ce sens pourrait encore être repoussée à la réunion de politique monétaire du 17 décembre.

Le principal objectif d'une telle mesure est de réduire les pertes des banques centrales de la zone euro, notamment celle de la Bundesbank allemande, qui ont accumulé d'importants portefeuilles d'obligations à des taux d'intérêt faibles, voire négatifs, dans le cadre des programmes de relance de la BCE ces dernières années. Les banques centrales des pays de la zone euro sont désormais confrontées à une hausse des charges d'intérêts sur les dépôts bancaires.

Si les banques centrales n'ont pu de réaliser des bénéfices, les pertes qu'elles subissent sont politiquement devenues sensibles car elles remettent en cause leur crédibilité et alimentent le débat sur d'éventuelles recapitalisations financées par les contribuables.

Sollicité, un porte-parole de la BCE s'est refusé à tout commentaire.

Selon les calculs de Reuters, le fait de porter ce seuil de 1% à 2% permettrait à la BCE et aux 21 banques centrales nationales de la zone euro d'économiser environ 4,4 milliards d'euros par an, aux taux d'intérêt actuels.

Le taux de dépôt de la BCE est actuellement à 2,5% et pourrait passer à un seuil compris entre 3% et 3,25% l'année prochaine; les économies réalisées avec une telle mesure pourraient encore s'accroître.

Cette mesure permettrait également d'absorber une partie de l'excès de liquidités généré par des années de mesures de relance de la BCE, offrant ainsi aux responsables de l'institution un argument de politique monétaire pour justifier cette décision, en plus de l'avantage financier.

UNE MAJORITÉ DE GOUVERNEURS FAVORABLE

Une telle idée a déjà été évoquée, notamment à l'été 2026, mais elle a été rejetée par des membres influents de la BCE, parmi lesquels Isabel Schnabel.

Mais selon les sources, la majorité des gouverneurs de la BCE est désormais favorable à cette mesure, qui bénéficie également du soutien du vice-président de l'institution, Boris Vujcic, et de son chef économiste, Philip Lane, ce qui permet de relancer le débat.

Des responsables de la BCE ont suggéré de reporter la mise en œuvre de cette hausse au mois de juillet, lorsque Isabel Schnabel et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, auront toutes deux quitté leurs fonctions, mais cette idée ne fait pas encore l'unanimité.

Les banques commerciales ne perçoivent actuellement aucune rémunération sur leurs réserves obligatoires, tandis qu'elles bénéficient du taux de dépôt de la BCE sur tous les autres fonds détenus auprès de la banque centrale.

En conséquence, l'Eurosystème verse 52,2 milliards d'euros par an d'intérêts sur un peu plus de 2.000 milliards d'euros de liquidités excédentaires.

La majeure partie de ces liquidités a été créée dans le cadre des programmes d'achat d'obligations de la BCE entre 2015 et 2022, l'institution ayant décidé d'injecter des liquidités dans le système bancaire alors que ses responsables cherchaient à se prémunir d'un risque de déflation, tout en stimulant la croissance économique.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou)