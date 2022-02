La BCE se tient prête à "toute mesure nécessaire" pour assurer la stabilité des prix

La Banque centrale européenne (BCE) "se tient prête à toute mesure nécessaire" afin d'assurer la stabilité des prix, a affirmé vendredi sa présidente Christine Lagarde, face aux vents violents causées sur les marchés de l'énergie par l'invasion en Ukraine.

"La BCE se tient prête à toute mesure nécessaire, dans le cadre de ses responsabilités, afin d'assurer la stabilité des prix et la stabilité financière en zone euro", a déclaré Christine Lagarde au cours d'une conférence de presse au ministère français de l'Economie.

Il est aujourd'hui "difficile de mesurer l'effet économique du conflit car la situation évolue d'heure en heure", a expliqué la dirigeante qui s'exprimait dans le cadre de la conférence des 27 ministres européens des Finances, l'Ecofin, dont l'agenda a été bousculé par l'actualité.

Mais ce conflit aura selon elle des conséquences sur l'énergie, le niveau des prix, et la confiance, moins sur le commerce.

Les cours du pétrole ont franchi jeudi la barre des 100 dollars, et ceux du gaz se sont envolés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, risquant de fortement peser sur l'inflation en zone euro, déjà à des niveaux élevés depuis plusieurs mois.

"Nous allons évaluer l'effet de la hausse des prix de l'énergie, qui devraient, à court terme, faire augmenter l'inflation", a estimé la dirigeante vendredi.

L'inflation s'est établie à 3,6% sur un an en France en février, tandis que la hausse des prix a été en janvier de 4,9% en Allemagne et de 4,8% en Italie, au plus haut depuis 1996.

La hausse des prix de l'énergie est liée à la très forte tension à l'oeuvre entre l'Occident et la Russie, et aux sanctions économiques qui pourraient affecter les livraisons de matières premières.

Les sanctions "affecteront aussi l'économie européenne, c'est le prix à payer pour défendre la démocratie", a estimé vendredi le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis, au cours de la même conférence de presse.

"Nous sommes prêts à payer ce prix" a abondé le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, également présent.