LA BCE PAS "DÉCOURAGÉE" PAR LE JUGEMENT ALLEMAND SUR LE QE, DÉCLARE LAGARDE FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) n'est pas découragée par le récent jugement de la Cour constitutionnelle allemande demandant à l'institution de Francfort de justifier ses achats massifs de dette souveraine sous peine que la Bundesbank, la banque centrale nationale allemande, cesse de participer aux achats de titres, a déclaré jeudi sa présidente Christine Lagarde. "Nous sommes une institution indépendante, qui répond au Parlement européen et animée par un mandat", a-t-elle dit lors d'un webinaire organisé par Bloomberg. "Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire (...) pour remplir ce mandat." "Sans se décourager, nous continuerons à le faire", a-t-elle ajouté. (Francesco Canepa, Blandine Hénault pour la version française, édité par Laetitia Volga)

