LA BCE N'ENVISAGE PAS D'ACTIVER SON PROGRAMME D'URGENCE OMT FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne n'envisage pas de recourir aux OMT, son programme exceptionnel de rachats de dette souveraine, jugeant que cet outil qu'elle a conçu mais jamais utilisé est inapproprié face à la crise actuelle, a appris Reuters de deux sources au fait des débats en cours au sein de l'institution. Conçu au plus fort de la crise de la dette dans la zone euro, le programme d'"opérations monétaires sur titres" (Outright Monetary Transactions/OMT) permet à la banque centrale d'acheter directement de la dette souveraine d'un pays donné sans aucune limite. Certains responsables de l'exécutif européen et de la BCE ont suggéré qu'il soit déployé pour la première fois. Mais ce programme, destiné à venir en aide à des pays menacés d'un défaut sur leur dette ou d'une crise bancaire, ne convient pas dans les circonstances actuelles, a dit l'une des sources. "Le choc que nous traversons n'a rien à voir avec ce pour quoi les OMT ont été conçues", a déclaré cette source, qui a souhaité garder l'anonymat. L'OMT, qui nécessite que le pays concerné ait sollicité au préalable le recours au Mécanisme européen de stabilité (MES) et se soumette à certaines conditions, a été conçue comme une assistance à un pays en particulier, non comme une aide à l'ensemble de l'Union monétaire. Pour contrer les effets du coronavirus, la BCE a préféré lancer un nouveau programme de rachats de dette souveraine de 750 milliards d'euros baptisé Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP). La banque centrale a introduit une flexibilité dans l'application de ce programme en renonçant temporairement à sa propre règle limitant ses achats à 33% de la dette d'un pays donné. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

