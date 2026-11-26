La BCE était prête à relever ses taux en octobre, mais elle a reporté sa décision - compte-rendu

Vue sur les panneaux situés à l'extérieur du bâtiment de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

FRANCFORT, 26 novembre (Reuters) - Les responsables de la Banque ‌centrale européenne (BCE) étaient prêts à relever les taux d'intérêt en octobre, mais ils ont finalement ​décidé de reporter cette décision afin de recueillir davantage d'informations sur les risques liés à l'inflation, montre le compte-rendu de leur réunion du mois dernier, publié jeudi.

L'institut monétaire a laissé ses ​taux directeurs inchangés en octobre après deux hausses en juin et septembre, tout en avertissant que l'inflation pourrait être ​plus élevée que prévu initialement, ce qui pourrait ⁠justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire en décembre.

"Un grand nombre de ‌membres ont noté que, les données publiées depuis la réunion du Conseil des gouverneurs de septembre ayant confirmé la nécessité d'un resserrement monétaire supplémentaire, ils ​auraient pu se prononcer en ‌faveur d'une hausse des taux d'intérêt lors de la présente réunion", ⁠précise le compte-rendu de la BCE.

Les responsables de Francfort ont convenu que les effets secondaires redoutés de l'inflation ne s'étaient pas encore concrétisés, mais qu'il fallait néanmoins les anticiper.

"Une hausse ⁠lors de la ‌présente réunion ne ferait qu'anticiper le resserrement nécessaire de la politique monétaire", ⁠a défendu la BCE, selon le compte-rendu.

La plupart des responsables politiques qui se sont exprimés ‌depuis la réunion d'octobre ont laissé entendre que le Conseil des gouverneurs ⁠relèverait les taux de 25 points de base le 17 décembre ⁠prochain, ce qui laisse ‌penser qu'une telle décision est pratiquement acquise.

L'inflation dans la zone euro est actuellement deux fois ​supérieure à l'objectif de 2% fixé par Francfort, ‌selon les dernières données d'Eurostat

Les perspectives à plus long terme sont toutefois plus floues, et rares sont ceux ​qui se sont prononcés à ce sujet, étant donné que les négociations salariales entre syndicats et employeurs, qui ont un impact considérable sur l'inflation future, ne sont pas ⁠encore terminées.

Les marchés estiment néanmoins qu'il est peu probable que la BCE en reste là en décembre, car les prix du pétrole et du gaz sont bien supérieurs au scénario de "référence" de la BCE et qu'un hiver rigoureux pourrait faire grimper encore davantage les cours, compte tenu des niveaux bas des stocks de gaz naturel.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)