La BCE devrait se prononcer sur les réserves obligatoires en décembre ou début 2027, selon une source

Le bâtiment de la BCE dans le brouillard, à Francfort

FRANCFORT, 25 ‌novembre (Reuters) - Les responsables de ​la Banque centrale européenne (BCE) ont discuté mercredi d'une ​augmentation des réserves obligatoires pour ​les banques ⁠de la zone euro ‌et s'attendent à ce qu'une décision soit ​prise ‌en décembre ou ⁠début 2027, a dit à Reuters une source ⁠proche des ‌discussions.

La plupart des ⁠responsables semblent favorables ‌à une simple ⁠augmentation des réserves obligatoires, ⁠ce qui ‌laisse penser qu'une proposition ​devrait ‌être adoptée après une préparation plus approfondie, ​a ajouté cette source.

Un ⁠porte-parole de la BCE a refusé de commenter.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)