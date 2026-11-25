Le bâtiment de la BCE dans le brouillard, à Francfort
FRANCFORT, 25 novembre (Reuters) - Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont discuté mercredi d'une augmentation des réserves obligatoires pour les banques de la zone euro et s'attendent à ce qu'une décision soit prise en décembre ou début 2027, a dit à Reuters une source proche des discussions.
La plupart des responsables semblent favorables à une simple augmentation des réserves obligatoires, ce qui laisse penser qu'une proposition devrait être adoptée après une préparation plus approfondie, a ajouté cette source.
Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.
(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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