LA BCE DEVRAIT S'INSPIRER DE LA FED POUR L'INFLATION?, DIT REHN par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne devrait s'inspirer de la Réserve fédérale en laissant l'inflation filer temporairement au-dessus de sa cible, déclare à Reuters Olli Rehn, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution. La Fed a dévoilé fin août une nouvelle stratégie visant à autoriser l'inflation à dépasser par périodes son objectif de 2% afin de soutenir l'emploi, en particulier celui des salariés aux revenus les plus faibles. Les réalités économiques qui ont guidé la Fed s'appliquent également à l'Europe et le fait qu'un chômage bas ne s'accompagne plus d'une accélération de l'inflation devrait inciter la BCE à imiter la banque centrale américaine, selon Olli Rehn. "Si tel est le cas, du point de vue du bien-être économique et social, cela fait du sens d'accepter une certaine période (d'inflation) au-dessus de la cible en prenant en compte l'historique en dessous de la cible", a dit le gouverneur de la Banque de Finlande. Olli Rehn est l'un des premiers responsables de la BCE à évoquer aussi clairement les implications sociales de la politique de l'institution, dont le mandat se borne à assurer la stabilité des prix tandis que celui de la Fed inclut également un objectif de plein emploi. Il s'éloigne ainsi de l'un des principes guidant la politique monétaire moderne selon lequel l'inflation accélère quand le chômage chute et les banques centrales doivent éviter toute surchauffe du marché de l'emploi. Ce principe est désormais remis en cause, notamment dans la zone euro, qui a créé environ 10 millions d'emplois dans les sept années précédant la crise du coronavirus, ce qui n'a pas empêché l'inflation de rester largement en dessous de l'objectif de la BCE d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2% par an, en dépit de mesures de stimulation massives. La BCE devrait étudier les mérites d'une compensation des périodes d'inflation inférieure à l'objectif par des périodes de surinflation, autrement dit d'un objectif d'inflation moyenne, à l'image de ce que vient de décider la Fed, a précisé Olli Rehn. "Viser un objectif de prix comme le suggère Ben Bernanke (un ancien président de la Fed, ndlr) ou viser une inflation moyenne est sujet à la critique du point de vue de la communication mais mérite d'être exploré en profondeur dans ce contexte", a-t-il dit. Dans le cadre de la nouvelle stratégie qu'elle est en train d'élaborer, la BCE devrait se fixer un objectif d'inflation fixe qui pourrait être dépassé temporairement et renoncer à la formule actuelle qui définit comme objectif une inflation "inférieure à mais proche de" 2% sur un an, a-t-il ajouté. La BCE s'est engagée, sous la présidence de Christine Lagarde, dans une revue de sa stratégie qui pourrait conduire à une reformulation de ses objectifs à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. (Version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

