La BCE appelle à renforcer la coopération face à la montée des cyberattaques dopées par l'IA

Le vice-président de la BCE Boris Vujcic lors d'une conférence de presse à Berlin, le 10 septembre 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

La Banque centrale européenne a appelé mercredi à renforcer la coopération contre les cyberattaques, estimant que les progrès de l'intelligence artificielle renforcent une menace illustrée récemment par plusieurs attaques d'une ampleur inédite en France.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la BCE souligne que les systèmes d'IA dits "agentiques" permettent aux pirates informatiques d'agir avec une efficacité croissante, alors que les modèles les plus avancés deviennent rapidement accessibles à moindre coût.

De ce fait, "la fréquence des cyberattaques augmente", a souligné le vice-président de la BCE Boris Vujcic lors d'une conférence de presse.

Les nouveaux modèles d'IA "accroissent les capacités de piratage, y compris pour des acteurs qui ne sont pas des États", ces derniers étant soumis à des "considérations géopolitiques" susceptibles de limiter leur action, a-t-il ajouté.

La BCE estime aussi que le risque est renforcé par la dépendance des banques en zone euro à un "nombre limité de fournisseurs américains de services informatiques critiques", ce qui accroît le potentiel de perturbations à l'échelle du système financier.

Les avertissements de l'institution de Francfort interviennent alors que plusieurs cyberattaques récentes ont illustré des vulnérabilités dans le secteur financier européen.

Le logo de Crédit Mutuel Arkéa à Brest, le 4 novembre 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

La semaine dernière, le Crédit Mutuel Arkéa a révélé avoir été victime d'une attaque ayant permis le détournement d'environ 120 millions d'euros.

Son président, Julien Carmona, a décrit auprès de l'AFP un piratage "inédit en termes de sophistication" et de "technicité".

En septembre, Maileva, filiale du groupe La Poste spécialisée dans les courriers professionnels, a pour sa part subi une cyberattaque qui a conduit au vol des données personnelles de quelque 22 millions de personnes.

Face à cette menace, M. Vujcic a plaidé pour un partage accru des informations sur les attaques et des bonnes pratiques entre banques, autorités et entreprises technologiques.

"La coopération entre tous les acteurs est essentielle", a-t-il insisté, jugeant qu'elle permettrait d'améliorer les capacités de défense du secteur financier.

"Cette menace ne disparaîtra pas de sitôt", a-t-il averti.