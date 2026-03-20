La BCE a la capacité d'agir "autant que nécessaire" face au conflit au Moyen-Orient-Villeroy

La Banque centrale européenne (BCE) a la capacité d'agir "quand ce sera nécessaire et autant que nécessaire" face aux pressions inflationnistes en zone euro induites par la hausse des prix de l'énergie liée au conflit en Moyen-Orient, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

L'institut de Francfort a maintenu jeudi ses trois taux directeurs à leur niveau actuel et a averti que la guerre dans la région assombrissait les perspectives en termes de croissance et d'inflation dans la zone euro.

Les prix du pétrole et du gaz ont bondi depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février, ce qui accroît le risque que la hausse des coûts de l'énergie n'entraîne une augmentation des prix à la consommation et ne freine l'activité économique dans l'ensemble du bloc monétaire, fortement dépendant des importations de carburant.

"Les dernières nouvelles allaient vers un conflit plus long, plus intense, ce sont donc des effets économiques plus forts", a souligné François Villeroy de Galhau dans l'émission Ecorama, évoquant les frappes de Téhéran menées sur les sites énergétiques des pays du Golfe en représailles à une attaque israélienne contre un important gisement de gaz iranien.

"Mais nous avons la capacité d'agir autant que nécessaire et quand ce sera nécessaire", ajoute-t-il. "Nous sommes pleinement déterminés à stabiliser l'inflation à notre cible à moyen terme de 2%."

"Nous disions jusqu'à présent que nous étions dans une 'bonne position'. Maintenant nous disons que nous sommes 'bien positionnés' pour faire face à l'incertitude", indique François Villeroy de Galhau, soulignant une formulation "davantage orientée vers l'action".

"Ni inaction, ni surréaction", la BCE a "les yeux sur le ballon et les mains prêtes à agir", assure-t-il.

Interrogé sur le fait que le prochain mouvement de politique monétaire de la BCE soit une hausse des taux, François Villeroy de Galhau reconnaît que "le conflit va plutôt dans le sens" d'un resserrement monétaire et que le scénario d'une baisse des taux est "beaucoup moins probable aujourd'hui".

Trois sources ont indiqué jeudi à Reuters que la BCE pourrait devoir commencer à discuter d'un relèvement de ses taux directeurs dès le mois d'avril et éventuellement resserrer sa politique monétaire lors de la réunion de juin, faute d'une résolution rapide du conflit en cours au Moyen-Orient.

François Villeroy de Galhau a estimé vendredi que ce n'était "pas la peine de faire de spéculation de calendrier" et que le prochain mouvement de la BCE se ferait "au vu des données".

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)