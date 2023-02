La BCE a entamé "une course de fond" contre l'inflation (Villeroy de Galhau)

Après le "sprint" de la hausse des taux, la Banque centrale européenne entame "une course de fond" pour faire refluer à terme l'inflation à 2%, une politique restrictive qui ne provoquera pas de "récession", a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France.

"Nous rentrons maintenant dans une nouvelle phase, plus ouverte, moins rapide, et plus longue. Au sprint succède une course de fond", a prévenu François Villeroy de Galhau lors d'une rencontre à Paris.

Depuis juillet 2022, la BCE a relevé les taux d'intérêt à cinq reprises pour un total de trois points de pourcentage, avec l'intention de poursuivre le mouvement en mars voire au-delà, en parvenant à un niveau des taux "restrictif" qui pénalise davantage l'économie qu'il ne la soutient.

Sans se prononcer sur l'ampleur des hausses au-delà de celle de 0,50 point de base annoncée pour mars, François Villeroy de Galhau a estimé "probable" que le point haut - c'est-à-dire le taux terminal que les marchés anticipaient récemment autour de 3,5% - soit atteint "d'ici l'été", à savoir septembre au plus tard.

Selon lui, cette politique monétaire restrictive qui vise à freiner la demande devrait permettre de ramener l'inflation vers l'objectif de 2% d'ici fin 2024 ou 2025 en zone euro et en France, sans porter atteinte à la croissance économique.

Compte tenu de la résilience de l'activité économique en dépit du choc de la guerre en Ukraine, "la désinflation que nous allons mener à bien ne conduira pas à la récession", a-t-il affirmé.