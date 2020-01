La batterie de Longues-sur-Mer, vestige de la Seconde Guerre mondiale, bientôt rénovée

En ce mercredi 8 janvier, quelques familles bravent la bruine qui enveloppe les côtes du Bessin pour visiter la batterie allemande de Longues-sur-Mer (Calvados). Ces touristes étrangers slaloment entre les flaques de boue sur le chemin qui relie les quatre casemates et leur poste de commandement, parmi les mieux conservés d'Europe.« Le site parle de lui-même, et il est très bien placé », souligne Didier Llorca, responsable du développement touristique auprès de Bayeux Intercom, la communauté de communes. A l'ouest, on distingue le port artificiel d'Arromanches. A l'est, la plage d'Omaha Beach.« Il faut un accueil digne des lieux »Au milieu, le long d'une petite route, trône donc la batterie de Longues-sur-Mer. Un site que tous les acteurs locaux entendent valoriser, pour améliorer l'expérience de quelque 500 000 visiteurs annuels. Après dix ans d'études et de concertation, un projet de rénovation du site va voir le jour. « La batterie s'étend sur plusieurs terrains, dont ceux du conservatoire du littoral. Tout cela prend du temps », justifie Didier Llorca.« Il faut un accueil digne des lieux », assène-t-il. Le petit bâtiment de l'Office de tourisme, devenu obsolète, sera détruit, de même que les deux parkings « sauvages » actuels seront « rendus à la nature ».La communauté de communes a acquis des terrains, pour en faire un nouveau parking, près duquel sera construit un nouveau local d'accueil du public. Les chemins seront rénovés, et dotés « d'un circuit d'interprétation, sur l'histoire et la biodiversité du site ». Enfin, la route sera déplacée, pour piétonniser entièrement la boucle autour de la batterie.Un chantier de 2,3 millions d'eurosTrois opérateurs ont répondu à l'appel à projets. Le lauréat sera connu à la mi-février. Montant du chantier : 2,3 millions d'euros, financés par les acteurs publics. « On espère que le site sera prêt pour 2023, avec un peu d'avance sur ...