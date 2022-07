La bataille pour l'emploi "clé dans les prochains mois", avertit Macron

"La bataille pour l'emploi est pour moi clé dans les prochains mois", face à la "crise" qui menace, a averti le président de la République Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans les Pyrénées.

Lors d'un échange à Argelès-Gazost avec un entrepreneur spécialisé dans les énergies renouvelables qui lui faisait part de sa difficulté à recruter, le chef de l'Etat a appelé à "un changement organisationnel et culturel" et à "mobiliser tout le monde".

"La bataille pour l'emploi est pour moi clé dans les prochains mois. C'est celle qui nous permettra aussi de financer ce qu'il nous faut pour pouvoir résister à la crise", a expliqué Emmanuel Macron.

Il a martelé: "Si ceux qui bossent ne disent pas haut et fort qu'ils ont de l'activité, des offres d'emploi dans tous les secteurs, le bâtiment, la restauration, le tourisme... Donc il y a des emplois, peu qualifiés et qualifiés, parce qu'il y en a aussi dans l'industrie des emplois qui sont libres, il y en a plein", a-t-il insisté.

"On ne peut pas dire que dans notre pays on serait au taquet et qu'en quelque sorte on doit avoir un système uniquement de subvention. C'est pas possible. Il faut le dire haut et fort, il faut oser le dire", a-t-il poursuivi.

Emmanuel Macron avait annoncé le 14 juillet son intention de soumettre un texte de loi de réforme du travail "dès cet été", marquant une accélération surprise du calendrier sur ce sujet, notamment sur une nouvelle réforme de l'assurance-chômage.

A Argelès-Gazost, Emmanuel Macron a échangé avec des habitants et notamment avec des éleveurs, avant d'écouter quelques chants traditionnels, qu'il a entonnés avec la chorale, béret sur la tête.

"Ma présence parmi vous n'a d'autre but que de vous dire mon affection, mon attachement à nos Pyrénées", a-t-il clamé, en allusion à ses liens familiaux avec la région, sa grand-mère ayant vécu à Bagnères-de-Bigorre.

Le chef de l'Etat, qui avait visité un peu plus tôt l'Usine des sports de Tarbes, un ancien bâtiment industriel réhabilité en complexe multisport, a ensuite rejoint la 18ème étape du Tour de France qui relie Lourdes à Hautacam, dernière étape de montagne de l'édition 2022.