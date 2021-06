La Banque Postale dévoile de nouvelles initiatives pour la planète

La Banque Postale a dévoilé mardi plusieurs initiatives en faveur du climat, et notamment le lancement futur d'un crédit conso à "impact", c'est-à-dire avec un taux préférentiel en cas de dépense vertueuse pour l'environnement.

Ce panel de mesures, destiné à couvrir "l'ensemble des champs de la finance responsable", a expliqué à l'AFP Philippe Heim, patron du groupe, a été annoncé à l'occasion d'une journée de conférences sur l'environnement organisée par la Banque Postale.

Cette offre de crédit consommation à impact sera lancée à la rentrée et concernera, dans un premier temps, l'achat de véhicules et les travaux d'économie d'énergie.

Les acheteurs de véhicules électriques ou hybrides bénéficieront ainsi d'un taux préférentiel.

Et par ailleurs, la Banque Postale s'engage à compenser l'empreinte carbone de ses clients, "relative à deux ans d'usage des véhicules financés", quelles que soient leurs émissions.

Si le crédit consommation à impact concernera d'abord l'automobile et les travaux, "progressivement, tous les crédits à la consommation de (la Banque Postale) seront à impact", précise le groupe.

Jusqu'à aujourd'hui, les crédits à impact concernaient exclusivement les prêts aux entreprises.

La banque prévoit également de mettre à la disposition de ses clients une solution développée par la jeune pousse Carbo qui "permet aux particuliers et aux entreprises de mesurer leur empreinte carbone pour mieux agir au quotidien", selon le communiqué.

Celle-ci se synchronise au compte bancaire pour calculer l'impact des achats effectués.

La Banque Postale Asset Management, la division chargée de la gestion d'actifs, prévoit en outre en transformer trois de ses fonds thématiques en fonds de partage, c'est-à-dire qu'elle renoncera à une partie des frais de gestion, qu'elle reversera à des associations.

Ces dernières années, la Banque Postale s'est engagée à la neutralité carbone à horizon 2040 et à sortir définitivement du charbon thermique d'ici 2030, et du pétrole et du gaz d'ici 2040.