LA BANQUE DU JAPON ALIMENTE L'IDÉE D'UNE ACTION COORDONNÉE FACE AU CORONAVIRUS TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon prendra les mesures nécessaires pour stabiliser les marchés secoués par l'épidémie de coronavirus, a déclaré lundi le gouverneur de la banque centrale japonaise, Haruhiko Kuroda, dont les propos alimentent les spéculations sur une possible intervention coordonnée de politique monétaire. Kuroda observe dans un communiqué que les marchés financiers ont vécu des "mouvements instables" liés à l'incertitude accrue sur l'impact économique de l'épidémie. "La Banque du Japon surveillera étroitement les développements, et aspire à stabiliser les marchés et mettre suffisamment de liquidités à disposition via des opérations de marché et des rachats d'actifs", ajoute-t-il. Sa déclaration fait écho au communiqué publié vendredi soir par le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui a annoncé que la Fed était prête à "utiliser (ses) outils pour agir de manière appropriée afin de soutenir l'économie". Plombées par les inquiétudes entourant la propagation du coronavirus apparu en décembre en Chine, les Bourses mondiales ont accusé la semaine dernière leur pire semaine depuis la crise financière de 2008. La Bourse de Tokyo a entamé cette nouvelle semaine sur une hausse de 0,95%, après avoir chuté de 11,2% la semaine précédente. (Leika Kihara; version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

