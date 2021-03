La Banque de France se dote d'un centre sur le climat

La Banque de France a dévoilé mardi la création d'un centre du changement climatique pour mieux coordonner ses actions en faveur de l'environnement.

"Nous avons pensé qu'il fallait monter d'un cran notre organisation", a expliqué en conférence de presse Nathalie Aufauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, qui présidera ce centre.

Opérationnel à partir du 1er avril et doté d'une équipe d'une quinzaine de personnes, il aura pour mission de "poursuivre tout le travail analytique et de recherche" sur le climat, "coordonner" toutes les actions qui y sont liées, et assurer la poursuite du secrétariat permanent NGFS, un groupe de banques centrales et de superviseurs qui se sont engagés sur la question climatique.

La Banque de France a également fait le point mardi sur ses investissements dits "responsables".

À fin 2020, la poche action du portefeuille dédié aux fonds propres était alignée sur la trajectoire d'un réchauffement de la planète de 2°C maximum d'ici à 2100 par rapport à la fin du XIXe siècle, et le portefeuille dédié aux engagements de retraite doit l'être fin 2022 au plus tard, a fait savoir l'institution.

Ces deux portefeuilles sont ceux sur lesquels la Banque de France a une latitude totale, et représentent 23 milliards d'euros d'encours.

La banque centrale a également investi 1,5 milliard d'euros en obligations vertes et exclu 20% des émetteurs d'actions sur des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

Enfin, la Banque de France a adopté une politique de vote fin 2019, en intégrant des critères extra-financiers.

En 2020, elle a inclus dans celle-ci deux dispositions: la sortie complète du secteur du charbon fin 2024 et l'opposition à tout nouveau projet de développement d'énergies fossiles.

"La Banque de France ne pourra approuver les comptes des sociétés qui ne respecteraient pas ces deux exigences", a-t-elle fait valoir dans son rapport sur le sujet.