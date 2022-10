La Banque d'Indonésie relève ses taux pour le 3e mois de suite pour défendre la roupie

La Banque d'Indonésie a relevé jeudi ses taux d'intérêt directeurs, pour le troisième mois d'affilée, afin de soutenir sa monnaie nationale, la roupie, et de combattre l'inflation.

La banque centrale de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est a porté son principal taux directeur de 4,25% à 4,75%, en ligne avec les attentes des analystes.

Ses deux autres taux principaux ont également été relevés d'un demi-point.

Après avoir laissé ses taux inchangés depuis 2018, la banque centrale avait relevé ses taux d'un quart de point en août pour enrayer une accélération de l'inflation liée à la hausse des prix mondiaux de l'énergie et de l'alimentation provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En septembre, la Banque d'Indonésie a encore relevé ses taux d'un demi-point à la suite d'une hausse de 30% par le gouvernement indonésien des prix subventionnés des carburants.

La nouvelle hausse est destinée à soutenir le cours de la monnaie nationale, la roupie, en recul face au dollar fort, a indiqué le gouverneur de l'institution Perry Warjiyo à des journalistes.

C'est "une démarche préventive et franche" pour remettre l'inflation sous contrôle et "renforcer la politique de stabilisation de la roupie à sa valeur fondamentale face au renforcement du dollar et aux incertitudes élevées sur les marchés financiers mondiaux", a déclaré le responsable.

La hausse des prix à la consommation a atteint 5,95% en octobre sur un an, soit le niveau le plus haut enregistré dans l'archipel depuis 2015.

La banque centrale prévoit désormais une inflation de 6,3% cette année, a-t-il annoncé.

L'Indonésie pourrait encore resserrer sa politique monétaire à l'avenir, mais à un rythme plus lent, a estimé la société de recherche économique Capital Economics.

"Avec un ralentissement de la croissance, nous pensons que la banque centrale va revenir à des hausses de 25 points de base à partir de maintenant", a relevé Gareth Leather, économiste spécialiste de l'Asie pour Capital Economics.

La banque d'Indonésie prévoit cette année une croissance du PIB "dans le haut de la fourchette" allant de 4,5% à 5,3%.