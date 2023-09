La banque centrale suisse marque une pause mais laisse la porte ouverte à une nouvelle hausse de taux

La banque centrale suisse a surpris jeudi en marquant une pause dans le durcissement de sa politique monétaire, maintenant son taux directeur à 1,75% tout en laissant la porte ouverte à un nouveau tour de vis.

"Il n'est pas exclu qu'un nouveau relèvement de taux devienne nécessaire pour assurer la stabilité des prix à moyen terme", indique-t-elle dans un communiqué détaillant sa décision trimestrielle de politique monétaire.

Elle s'est également de nouveau dite prête à intervenir sur le marché des changes en vendant des devises afin de "garantir des conditions monétaires appropriées".

La majorité des économistes s'attendaient à une ultime hausse de taux d'un quart de point de pourcentage de la part de la Banque nationale suisse, notamment pour ne pas laisser l'écart se creuser avec la banque centrale européenne.

Mais beaucoup n'avaient pas non plus totalement exclu qu'elle laisse son taux directeur inchangé alors que l'activité économique suisse a connu une stagnation au deuxième trimestre. L'inflation en Suisse est de surcroît repassée sous la barre de 2% depuis juin. En août, l'inflation en Suisse est retombée à 1,6% sur un an, dans la lignée des objectifs de la banque centrale.

La BNS a laissé ses prévisions d'inflation inchangées à 2,2% pour 2023 et 2024 mais l'a abaissée à 1,9% pour 2025 contre 2,1% lors de sa réunion trimestrielle de juin.

"Elle regagne donc de justesse la plage de stabilité des prix", a souligné la BNS dans le communiqué.

La banque centrale table toujours sur une croissance de l'activité économique suisse "d'environ 1%" pour 2023.