La banque centrale suisse marque une pause mais laisse la porte ouverte à une nouvelle hausse de taux

La banque centrale suisse a surpris jeudi en marquant une pause dans le durcissement de sa politique monétaire, maintenant son taux directeur à 1,75% tout en laissant la porte ouverte à un nouveau tour de vis.

La Banque nationale suisse (BNS), qui s'est également de nouveau dite prête à intervenir sur le marché des changes en cas de "besoin", continuera d'observer "de près" l'évolution de l'inflation dans les prochains mois", indique-t-elle dans le communiqué détaillant sa décision trimestrielle de politique monétaire.

"Il n'est pas exclu qu'un nouveau relèvement de taux devienne nécessaire pour assurer la stabilité des prix à moyen terme", précise-t-elle.

La majorité des économistes s'attendaient à ce que la BNS procède à une ultime hausse de taux d'un quart de point de pourcentage après cinq tour de vis depuis juin 2022, notamment pour ne pas laisser l'écart se creuser avec la banque centrale européenne.

Mais beaucoup n'avaient pas non plus totalement exclu qu'elle laisse son taux directeur inchangé alors que l'activité économique suisse a subi le contrecoup au deuxième trimestre d'une baisse de la demande mondiale qui a pénalisé en particulier les entreprises exportatrices suisses dans l'industrie.

L'inflation en Suisse est de surcroît repassée sous la barre de 2% depuis juin, dans la lignée des objectifs de la BNS. En août, elle est retombée à 1,6% sur un an, bien en-dessous des niveaux observés chez ses voisins européens.

- Bataille "pas encore terminée" -

Cette évolution "réjouissante" de l'inflation, associée à un resserrement des conditions monétaires notamment grâce à la force du franc suisse, "nous permet d'attendre jusqu'à notre prochain examen pour vérifier à nouveau si les mesures de politique monétaire que nous avons prises jusqu'ici suffisent", a déclaré son président, Thomas Jordan, lors d'une conférence de presse à Zurich.

Mais "il existe toujours un risque important de voir le renchérissement augmenter davantage que prévu", a-t-il ajouté, entre autres avec les risques "d'effets de second tour" sur les prix des biens et services en Suisse et avec la hausse des loyers dont l'ampleur est "difficile à chiffrer", a-t-il reconnu.

"De simples turbulences, par exemple relatives à l'offre énergétique, ou des effets de second tour plus prononcés pourraient suffire à pousser à nouveau le renchérissement hors de la plage de stabilité des prix à moyen terme", a-t-il prévenu.

"La bataille contre l'inflation n'est pas encore terminée", a-t-il souligné.

Pour 2023 et 2024, la BNS a laissé ses prévisions d'inflation inchangées à 2,2%. Elle l'a toutefois abaissée pour 2025 à 1,9% pour 2025, contre 2,1% lors de sa réunion trimestrielle de juin. "Elle regagne donc de justesse la plage de stabilité des prix", a souligné la BNS dans le communiqué.

La banque centrale table toujours sur une croissance de l'activité économique suisse "d'environ 1%" pour 2023, alors que le produit intérieur brut (PIB) a stagné au deuxième trimestre. Si les services ont connu une croissance "robuste" l'industrie a "notablement reculé", reflétant le "bas niveau de la croissance mondiale dans l'industrie manufacturière", "tout spécialement en Allemagne", le premier partenaire commercial de la Suisse en Europe.

Selon la BNS, la croissance "devrait rester atone jusqu'à la fin de l'année" en raison notamment de "la faible demande extérieure" et "des pertes de pouvoir d'achat" résultant de l'inflation.