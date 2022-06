La banque centrale suisse a réduit ses interventions sur les marchés au 1er trimestre

La banque centrale suisse a réduit de plus de moitié ses interventions sur les marchés durant le premier trimestre, ramenant ses achats de devises à 5,7 milliards de francs suisses (5,7 milliards d'euros), a-t-elle indiqué jeudi.

La Banque nationale suisse (BNS), qui intervient sur les marchés quand le cours du franc suisse s'emballe, avait déboursé 12,6 milliards francs suisses durant le trimestre précédent, selon les statistiques publiées sur son site.

Par souci de transparence, la banque centrale suisse publie le montant de ses interventions sur son site, avec un trimestre de décalage.

Le franc suisse fait partie des grandes valeurs refuges derrière lesquelles se retranchent les investisseurs lors des périodes de secousses sur les marchés, comme l'or, le yen, les bons du Trésor américain ou les emprunts allemands.

Mi-juin, la BNS a brusquement changé l'orientation de sa politique monétaire en relevant son taux directeur d'un demi-point pour le ramener à -0,25%. Mais pendant des années, la surévaluation du franc suisse a été un casse-tête pour l'institution monétaire.

Pour éviter que sa monnaie ne flambe, elle avait abaissé ses taux dans le sillage de la crise financière de 2007-2008, puis imposé en 2011 un taux de changes minimum vis-à-vis de l'euro lorsque le franc suisse avait connu une nouvelle poussée de fièvre pendant la crise grecque.

Quatre ans plus tard, lors d'une nouvelle tempête sur les changes elle avait dû renoncer à cet instrument, les interventions pour défendre ce taux minimum étant devenues trop coûteuses. En 2015, elle avait alors opté pour un taux directeur négatif qui a pour effet de renchérir le coût des dépôts et ainsi de décourager les investisseurs de se retrancher derrière sa monnaie. Elle s'était cependant réservée la possibilité de continuer à intervenir sur les marchés en cas de besoin, pour éviter que la force du franc ne pénalise l'économie suisse.

Sa dernière réunion trimestrielle de politique monétaire mi-juin a marqué une nouvelle rupture. La BNS a surpris en remontant son taux directeur pour tenter de stabiliser l'inflation. Lors de cette réunion, elle a estimé que le franc suisse ne se situait plus à un niveau élevé.