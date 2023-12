La banque autrichienne Raiffeisen réduit son exposition à la Russie

Raiffeisenbank (RBI), l'une des dernières banques internationales présentes en Russie, a annoncé une transaction pour réduire ses liens avec la Russie, une annonce qui a fait bondir l'action mercredi à la Bourse de Vienne.

RBI a décidé d'acquérir via sa filiale russe 28,5 millions d'actions de l'entreprise autrichienne de construction Strabag, soit près de 28% du capital, "pour un montant de 1,5 milliard d'euros", a indiqué la banque dans un communiqué.

A travers cette opération, qui devrait être bouclée "au premier trimestre 2024" sous réserve de l'aval des autorités compétentes, y compris russes, "la banque continue à réduire son exposition à la Russie".

Elle permettrait dans le même temps à Strabag d'abaisser la part détenue par l'oligarque russe Oleg Deripaska, qui fait l'objet de sanctions occidentales.

Les investisseurs ont salué cette annonce: le titre a clôturé sur une hausse de 12,8% à la clîture, tandis que l'action Strabag s'est envolée de près de 10%.

RBI dit par ailleurs pousuivre ses efforts en vue de "la vente ou la scission" de sa filiale russe, plus d'un an et demi après les premières sanctions contre le secteur bancaire russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dénoncé l'an dernier le maintien des activités de l'établissement autrichien, qui vient cependant d'être retiré de la liste noire établie par Kiev.

Le groupe est présent depuis 1996 dans le pays, où il emploie plus de 9.000 personnes.

Dans une situation délicate face à la guerre en Ukraine, de nombreuses entreprises ont décidé plus ou moins rapidement de se retirer de Russie.