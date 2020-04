La baisse du marché de la bière hors domicile n'est pas compensée par la hausse des ventes en magasin

Le marché de la bière hors domicile (hôtels, cafés, restaurants) devrait reculer d'au moins 30% à 40% cette année en raison des mesures de confinement.

Un caviste à Paris, le 22 avril 2020. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Avec les mesures de confinement , le marché de la bière fait grise mine. Ainsi, le marché hors domicile, qui regroupe les achats réalisés par les hôtels, les cafés et les restaurants, devrait reculer d'au moins 30% à 40% cette année en France en raison des mesures de confinement, prévoit le brasseur Kronenbourg, leader de la bière dans l'Hexagone. Et si les ventes de bière en grande distribution progressent, ce report de consommation est loin de compenser les pertes.

"Il y a plusieurs scénarios qui circulent, mais on imagine qu'on a un impact qui est au moins de 30% à 40% de notre activité sur l'année", a déclaré Thierry Caloin, vice-président commercial de Kronenbourg en charge de la consommation hors domicile (CHD), à propos de la profession. Principale raison de ce recul annoncé : la fermeture des lieux de consommation hors domicile que sont les cafés, hôtels et restaurants, et dont les perspectives de réouverture demeurent floues. Ils représentent environ 35% des ventes de bière en France, selon le syndicat professionnel Brasseurs de France, et "entre 25% et 30% du chiffre d'affaires de Kronenbourg", selon Thierry Caloin. "Cela ne s'annonce pas bien", a renchéri Maxime Costilhes, délégué général de Brasseurs de France, sans toutefois s'aventurer à donner des chiffres.

Actuellement, les ventes de bière en grande distribution "progressent de 6% ", relève M. Caloin. Un report de consommation bienvenu, mais "totalement déconnecté de ce qu'on perd aujourd'hui en consommation hors domicile". Kronenbourg, dont la brasserie d'Obernai, en Alsace, se trouve en plein milieu d'une région très touchée par la pandémie de coronavirus, a été contraint de réduire sa production et "n'a pas forcément profité" de ce report, selon M. Caloin. Un report que n'a pas constaté de son côté le syndicat Brasseurs de France : "il y a eu des semaines bonnes, au début du confinement. On sort d'une semaine de Pâques pas très bonne", a déclaré M. Costilhes. Il estime qu'on est plus proche d'un équilibre des ventes par rapport à d'habitude dans la grande distribution.

Afin de soutenir le marché hors domicile, essentiel pour le secteur, Kronenbourg a lancé il y a un mois, avec une soixantaine d'entreprises, dont les principaux brasseurs, la plate-forme "J'aimemonbistrot", qui permet aux consommateurs de soutenir financièrement leur bistrot préféré en précommandant des consommations , afin de leur apporter un peu de trésorerie. "Un peu moins de 7.000 établissements" se sont portés candidats, dont un tiers sont désormais susceptibles de recevoir des dons, selon M. Caloin. "19.000 consommations ont déjà été achetées pour un montant total de 1,2 million d'euros." "Aujourd'hui, en moyenne, un point de vente a pu abonder sa trésorerie de 600 euros en moyenne", a ajouté M. Caloin.

Kronenbourg, qui détient aussi les marques 1664, Grimbergen ou Tourtel, a été racheté en 2008 par le groupe danois Carlsberg.