L2 : Le PFC garde la tête devant Caen et Niort par Adonis Vesin (iDalgo) Le Paris FC reçu trois sur trois. Les Franciliens se sont imposés pour la troisième fois de la saison, cette fois chez le relégué Amiens (2-1) grâce à Lopez (40e) et Name (57e) contre un but de Mendoza (71e). Caen, après sa victoire 3-0 à Rodez (Gioacchini 3e, Bammou 67e, Deminguet 89e), et Niort (1-0 contre Nancy, Ba 55e) restent dans les rétroviseurs du leader. Valenciennes (1-0 contre Châteauroux, Guillaume 67e), Troyes brillant contre Pau (Suk 37e, Pintor 87e) et Grenoble, qui a renversé Chambly 2-1 (Guezoui 10e pour Chambly, Anani 73e et Ondaan 90e pour le GF38) restent dans le rythme avec six points chacun. Enfin, Clermont a fait craquer Auxerre 1-0 à l'Abbé Deschamps (Dossou 84e) pour empocher son premier succès de la saison (5 points).

