L2: la DNCG va encadrer la masse salariale de Bordeaux

Le gendarme financier du football français, la DNCG, a décidé mardi d'encadrer la masse salariale des Girondins de Bordeaux, qui ont traversé ces dernières années de grandes difficultés financières mais ont été néanmoins maintenus in extremis en Ligue 2 par la Fédération le 27 juillet.

"Les indemnités de mutation", c'est à dire les sommes versées lors des transferts de joueurs, seront elles aussi encadrées, a annoncé la DNCG dans un communiqué.

Le club girondin a ainsi évité des sanctions beaucoup plus contraignantes comme l'obligation de vendre avant d'acheter, ou même une interdiction totale de recrutement à titre onéreux, c'est-à-dire hors prêts et joueurs libres.

Le FCGB était dans l'attente de cette décision depuis son maintien au dernier moment en Ligue 2 par la Fédération française de football (FFF) le 27 juillet, après avoir été menacé d'une relégation administrative en National pendant de longues semaines. Une telle décision aurait, à terme, pu signifier la disparition du club.

Dans un communiqué diffusé mardi soir, le club bordelais, qui a souligné "disposer d'un budget équilibré, le premier budget de Ligue 2" a indiqué pouvoir "désormais se consacrer à la préparation de la saison à venir et à la constitution d'un effectif solide et déterminé".

"Avec une santé financière renforcée et assainie, grâce à un budget intégralement financé et un désendettement à hauteur de 75%, le club construit son avenir avec ses jeunes, qui, aux côtés de joueurs d'expérience, ont déjà commencé à démontrer sur le terrain leur potentiel et motivation", poursuit le texte.

Le champion de France 2009 devrait ainsi pouvoir faire homologuer les contrats de ses deux premières recrues, le défenseur central Yoann Barbet et le latéral gauche Vital Nsimba, deux joueurs libres et formés au club, qui n'étaient pas qualifiés lors de la journée d'ouverture de la L2 samedi contre Valenciennes.

Celle-ci s'est d'ailleurs terminée sur un match nul (0-0), avec une équipe girondine expérimentale composée en grande partie de joueurs issus de la réserve qui évolue en National 3 ou de l'équipe U19.

D'autres noms de joueurs circulent ces ces dernières heures du côté du Haillan pour renforcer l'équipe de David Guion comme celui du gardien international danois Jonas Lössl, 33 ans, ancien joueur de Guingamp (2014-2016) qui évolue aujourd'hui au FC Midtjylland.